Британский посол о тонкостях изучения казахского и о Наурызе в Лондоне

Посол Британии в Казахстане рассказала о своих впечатлениях от Казахстана, казахского языка и Наурыза.

Уже не первый год чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РК Кэролин Браун поздравляет граждан с днем весеннего равноденствия на казахском языке. В преддверии праздника Sputnik Казахстан удалось побеседовать с главой дипмиссии в Астане и узнать, как же послу удалось за три месяца изучить государственный язык, что ей нравится в Наурызе и о том, как отмечают его на Туманном Альбионе.





- Что вы знали о Казахстане и Наурызе до того, как стали послом?





Впервые я стала послом Ее Величества в Республике Азербайджан и проработала там в течение четырех лет. В Азербайджане этот праздник называется Новруз. Это очень большой праздник для азербайджанцев.





Каждый четверг за четыре недели до самого праздника они отмечают дни земли, ветра, огня и воды. В один из вечеров люди разжигают небольшие костры, через которые они перепрыгивают. У этого народа есть свои поверья касательно этого ритуала, этому придается особое значение.





Впервые я стала очевидцем таких празднований в 1989 году. Я работала в Москве, и в марте поехала в Азербайджанскую Советскую Социалистическую Республику. На тот момент в СССР разрешили праздновать этот праздник открыто.





После, когда я приехала в Казахстан, я говорила "Новруз", но каждый меня поправлял, что правильно говорить "Наурыз".





- Расскажите, как вы обучались казахскому языку.





Я убедила свое руководство в министерстве иностранных дел и по делам Содружества, чтобы мне дали три месяца на изучение казахского языка. Этого времени, конечно, недостаточно, но лучше, чем ничего.





У меня был сначала один преподаватель, затем другой. Это были казашки, которые жили в Лондоне. Их обеих звали Шырын. Они были родом из Кызылорды и Караганды. Казахский язык каждого преподавателя отличался друг от друга.





Мне было очень интересно изучать казахский язык. В нем очень много звуков, намного больше, чем в английском языке. Потребовалось достаточно много времени, чтобы понять разницу между "к" и "қ", "ы" и "і".





Несмотря на то, что в азербайджанском языке есть звук "ғ", с которым я была знакома на тот момент, нет ни одного слова, начинающегося с этого звука. Позже, учителя казахского языка привели примеры таких слов, как "ғылым" или "ғарыш". Таким образом, за четыре года работы в Казахстане я старалась избегать включения в свою речь слов, связанных с космосом и наукой (смеется).





Казахский язык – очень красивый, изящный и утонченный. Хотелось бы, чтобы на подготовку мне было бы дано больше, чем три месяца.





- Различия в произношении были самыми трудными?





Да. Я представляю, как развивался язык номадов. Особое значение придавалось различию в произношении. Изучение казахского языка привело к тому, что я начала проводить аналогию с английским языком, ведь наш язык вобрал в себя три разных. Встречается огромное количество слов со слегка различными значениями, а в плане произношения мы очень недисциплинированны. В Великобритании много региональных различий в произношении. Британия намного меньше, чем Казахстан, но у нас насчитывается около 20-30 различных диалектов. Слушая человека, можно определить, откуда он.





— Вам нравится праздник Наурыз?





Мне очень нравится праздник Наурыз. Во-первых Наурыз празднуется в прекрасное время года. Хочется надеяться, что наконец-то снег, который выпал в середине октября, растает и наступит весна. Во вторых, раньше светлеет. Очень чувствуется разница. В третьих, для британцев весна ассоциируется с цветами, зеленью, пташками. Для Казахстана, конечно, пока рано говорить об этом.





Когда я только приехала в Казахстан, мои казахстанские коллеги, работающие в посольстве, говорили: "Пришла весна", а я удивлялась в ответ: "Но ведь кругом еще нет зелени". А теперь я понимаю, что весна для казахстанцев – это ясное небо, длинный световой день.





- По традиции люди навещают друг друга, готовят особые блюда и напитки. А вы знаете о каких-либо традициях казахского народа, пробовали ли казахскую традиционную еду?





- В прошлом году, моя коллега Айгерим из Актобе рассказала мне о традиции Көрісу, и особом отношении к празднованию Наурыза в западном Казахстане. Я знаю о том, что принято навещать друг друга, очищать дома, а также то, что наступает день весеннего равноденствия.





В прошлом году во время праздника Наурыз я была в Лондоне, и стала свидетельницей того, как студенты четырех-пяти вузов из Азии в Лондоне организовали большой весенний фестиваль. Там были ассоциации студентов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана и других стран. Они провели большой центрально-азиатский фестиваль в Лондоне. К празднованию подошли с особым отношением — звучала национальная музыка, были танцы, люди представляли разнообразные традиционные блюда.





- Вы не были шокированы использованием конины для традиционного блюда бешбармак?





Британцы не едят конину. И если вы остановите британца на улице Великобритании и предложите конину, они будут в шоке и спросят, что за вопросы про поедание мяса лошади. Но я живу в Казахстане уже четыре с половиной года, и я знаю, что конина – это высококачественное мясо, с малым количеством холестерина и отличительным вкусом. Я не совсем типичная британка, так как могу есть конину. При этом я не советую экспортировать конину в Великобританию, так как это не будет работать.





По традиции чрезвычайный и полномочный посол поздравила всех казахстанцев с праздником Наурыз на казахском языке.







