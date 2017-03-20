Асет Исекешев поздравил астанчан с праздником Наурыз

"Уважаемые астанчане и гости города! Сердечно поздравляю вас с великим праздником весеннего обновления, мира и добра – Наурыз! Наурыз мейрамы – это праздник, уходящий корнями в глубокую древность, имеющий огромное социально-культурное значение. Продолжая традиции наших предков, мы в эти дни желаем друг другу мира, счастья и успехов за богатым дастарханом. В этот прекрасный весенний праздник примите самые искренние пожелания веры в собственные силы, крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и добрых надежд!", - говорится в тексте поздравления.

Массовые гуляния в Астане пройдут 21-23 марта, передает Казинформ





Основное мероприятие пройдет 21 марта на республиканском велотреке «Сарыарка». 21, 22, 23 марта народные гуляния развернутся на территории у ТРЦ «Хан Шатыр», там же будет установлен этноаул.





Также 21-22 марта праздничные мероприятия пройдут на площади у монумента «Қазақ елі», на Городской площади, в Студенческом парке, 22 марта - на территории у театра «Жастар». На всех площадках будут проходить насыщенные концертные программы, спортивные состязания, установлены юрты, алтыбаканы, можно будет отведать традиционные угощения.





С 18 по 22 марта в жилых массивах Куйгенжар, Мичурино, Промышленный, Интернациональный, Железнодорожный, Пригородный, Уркер, Коктал-1, Ондирис пройдут народные гуляния, посвященные празднику Наурыз. Будут установлены юрты, состоятся ярмарки, концерты.



