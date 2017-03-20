Головкин: Сондерс - последний шаг на пути к моей мечте

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) надеется провести бой с британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО) в родной стране, сообщает сообщает Vesti.kz





Ранее стало известно, что объединительный поединок чемпионов мира в среднем весе может пройти 17 июня в Астане во время мировой выставки EXPO-2017, послом которой является GGG.





Конкретные переговоры между командами Головкина и Сондерса могут начаться в ближайшие дни. В качестве альтернативы Астане рассматривается вариант с Лондоном.





34-летний Головкин сейчас владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает лишь титула WBO, который находится у 27-летнего Сондерса.





"Сондерс является последним шагом на пути к моей мечте собрать все пояса. Надеюсь, что этот бой будет в Казахстане. Могу на сто процентов сказать, что я хочу его следующим", - цитирует Головкина британское издание The Sun.





В последнем бою утром 19 марта по казахстанскому времени Головкин в Нью-Йорке единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО). Впервые в карьере GGG провел на ринге все 12 раундов.





Сразу после боя с Джейкобсом Головкин сказал, что готов встретиться с любыми соперниками, в том числе и с Сондерсом, по двум причинам - пояса и шоу. Чемпион WBO заявил, что не смотрел последний поединок GGG, но готов дать ему бой.





Кроме того, британская газета Daily Mail назвала причину, по которой бой Головкин - Сондерс может пройти не в Астане, а промоутер Фрэнк Уоррен сообщил о планах привезти поединок в Лондон.



