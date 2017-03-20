В Бундестаге Трампа сравнили с китайским императором

На прошлой неделе Трамп впервые встретился с Ангелой Меркель. Американский президент положительно отозвался от этой встрече, но отметил, что у Берлина есть задолженность перед НАТО.

Депутат Бундестага Нильс Аннен сравнил президента США Дональда Трампа с китайским императором после его слов о том, что Германия задолжала Соединенным Штатам и НАТО "огромную сумму денег", пишет газета Frankfurter Allgemeine (FAZ), передает передает РИА Новости





"Трамп ведет себя как китайский император по отношению к своим облагаемым данью верноподданным", — заявил он. Критика со стороны американского президента приведет к тому, что дополнительное присутствие сил альянса — в Прибалтике, например — снова будет поставлено под сомнение, опасается политик.





Он отметил, что американский оборонный бюджет также служит не только интересам НАТО. "Мы тоже можем спросить, какая часть их оборонных расходов идет на НАТО", — заявил он FAZ.





Недовольство словами Трампа выразил и председатель комитета по внешней политике бундестага Норберт Реттген. "Германия многим обязана США. Но что мы им точно не должны, так это деньги", — пояснил он. По словам депутата, прискорбно, что у американского президента сейчас такие представления об исторической роли США.





"Трамп подрывает единодушие Запада", — добавил политик.





На прошлой неделе Трамп впервые встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Американский президент положительно отозвался от этой встрече у себя в Twitter, но отметил, что у Берлина есть задолженность перед НАТО.



