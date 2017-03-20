Установлена личность подозреваемой в краже шубы в «Хан шатыре»

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по ее задержанию.

Установлена личность подозреваемой в краже шубы стоимостью 1,7 млн тенге в одном из торгово-развлекательных центров Астаны, сообщили в пресс-службе столичного ДВД, передает передает Казинформ





«В социальных сетях и СМИ размещены видео с ТРЦ о кражах личного имущества посетителей. По данным фактам столичными полицейскими установлена личность подозреваемой, ею оказалась ранее судимая 34- летняя жительница Жамбылской области», - говорится в сообщении.





В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по ее задержанию. Полицейские просят граждан быть бдительными и внимательными к сохранности личного имущества, особенно в местах массового скопления людей.





Как сообщалось, видео кражи опубликовали в Instagram. «Будьте бдительны! Хан шатыр. Украли шубу. Шуба стоит 1 700 000 тенге. Воровку еще не нашли», - написали в аккаунте Rozysk_kz.





Публикация от Розыск WatsApp : 87010333326 (@rozysk_kz) Мар 14 2017 в 2:53 PDT



