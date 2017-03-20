Во Франции экстренные службы 45 минут "спасали" маленькую девочку от скуки

Жандарм, ответивший на звонок ребенка, оставался с ней на связи 45 минут, чтобы убедиться, что девочка в безопасности.

Четырехлетняя француженка, оставшаяся одна дома, позвонила по телефону экстренных служб, и ответивший жандарм разговаривал с ребенком 45 минут, пока не вернулась ее мать. Об этом сообщает телеканал France3, передает Об этом сообщает телеканал France3, передает РИА Новости





Случай произошел в городе Бове в минувшую пятницу, однако история распространилась в СМИ спустя несколько дней. Четырехлетняя девочка, заскучав, позвонила по номеру, который французы запоминают с детства: она набрала на телефоне "17" и связалась с экстренными службами.





Жандарм, ответивший на звонок ребенка, оставался с ней на связи 45 минут, чтобы убедиться, что девочка в безопасности. Как он рассказал позднее, "девочка была очень разговорчивой и задавала много вопросов". В это же время его коллега разыскивал родителей малышки. В итоге оказалось, что мама ребенка отправилась за покупками.





Вернувшись домой, мама с удивлением обнаружила, что ее дочка говорит по телефону с жандармом. Сотрудник правоохранительных органов напомнил женщине о том, что оставлять малышей без присмотра опасно. К месту жительства ребенка прибыл патруль, который убедился, что с девочкой все в порядке.





В свою очередь, сама малышка так прониклась к своему собеседнику за время разговора, что захотела подарить ему игрушку и пригласить на день рождения. Телеканал не сообщает, принял ли жандарм подарок и приглашение.





Виктория Иванова.



