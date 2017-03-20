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Будьте бдительны: В Астане задержали карманников

20 марта 2017, 17:14

Полицейские просят граждан быть бдительными и внимательными к сохранности личного имущества, особенно в местах массового скопления людей.


Столичными полицейскими задержаны и водворены в ИВС ДВД Астаны ранее судимые воры-«гастролеры», промышлявшие карманными кражами в общественном транспорте, передает BNews.kz.

Полицейские Астаны задержали 34-летнего жителя Южно-Казахстанской области, который в салоне маршрутного автобуса с кармана похитил кошелек у пассажирки. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по статье «кража» УК РК. Установлено, что подозреваемый ранее судим за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба Астаны.

За совершения аналогичного преступления задержан ранее судимый житель Жамбылской области, 1981г.р, который находясь в общественном транспорте, совершил кражу, похитив с кармана пассажирки кошелек.

По данным фактам проводятся досудебные расследования по статье кража УК РК. Оба задержанные водворены в ИВС ДВД Астаны. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенные в городе.

Полицейские просят граждан быть бдительными и внимательными к сохранности личного имущества, особенно в местах массового скопления людей.

Фото: bnews.kz.

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