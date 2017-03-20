Сапарбаев: Необходимо усилить взаимодействие государства и общества в решении проблем
20 марта 2017, 15:00
В мероприятии приняли участие более 200 человек.
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретился с представителями институтов гражданского общества.
Ветераны труда, представители политических партий, неправительственных объединений, общественных организаций, интеллигенции обсудили тему «Қоғам және мемлекет: әріптестікті жаңғырту». В селекторном режиме были подключены все районы области. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек.
- Нам необходимо обсудить актуальные вопросы современного общества, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, консолидации сил общественности и госорганов в решении данных проблем. Как отметил Глава государства в «Стратегии-2050»: «Сегодня мы вступаем в такой период развития нашей государственности, когда вопросы духовного будут иметь не меньшее значение, чем вопросы экономического, материального порядка». И поэтому вопросы духовного единства народа, преемственности поколении, стабильности в обществе имеют важнейшее значение для дальнейшего развития казахстанского общества и государства, - сказал Бердыбек Сапарбаев.
Руководитель управления внутренней политики Актюбинской области Ербол Нургалиев отметил, что в обществе имеется ряд важных проблем, особенно, в сфере воспитания детей и молодежи, решение которых предполагает взаимодействие органов государственного управления и общественных объединений. В первую очередь, это касается организаций ветеранов, научно-педагогической интеллигенции, неправительственных организаций в сфере образования, здравоохранения, культуры, религии, семейно-демографической и молодежной политики.
Участники встречи выразили свою солидарность в этом вопросе.
Председатель областного совета ветеранов, ветеран труда Кенес Бирманов считает, что исправить ситуацию можно за счет усиления совместной работы государства и неправительственного сектора и от лица всех представителей гражданского сектора пообещал оказать всяческое содействие и поддержку.
Деятель культуры РК, ветеран труда Еркин Курманбеков также считает, что в общем деле необходимо активное участие не только неправительственного сектора, но и ветеранских и молодежных организаций.
Общественный деятель Амангельды Айталы подчеркнул, что особую роль должны сыграть ученые, представители интеллигенции, которые должны быть экспертами, выражать свое мнение по самым злободневным вопросам, встречаться с молодежью и вести разъяснительную работу.
- Общество начинается с семьи. Мы должны задуматься о том, как мы воспитываем своих детей, развиваем их культурно, духовно. От вас зависит многое. Мы сможем исправить ситуацию, если объединим все наши усилия и используем в нашем общем деле все имеющиеся ресурсы, - отметил аким области в завершение встречи.
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