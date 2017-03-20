Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Лондон запустит Brexit 29 марта

20 марта 2017, 17:52

Об этом уведомил постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу.


Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта запустит процесс выхода страны из Евросоюза, сообщает РИА Новости.

"Постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу сегодня утром уведомил офис главы Евросовета о намерении Великобритании задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора 29 марта 2017 года", — говорится в заявлении министерства по делам Brexit.

Мария Табак.

Фото: AFP 2017/ Isabel Infantes.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...