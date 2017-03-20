Лондон запустит Brexit 29 марта
20 марта 2017, 17:52
Об этом уведомил постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта запустит процесс выхода страны из Евросоюза, сообщает РИА Новости.
"Постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу сегодня утром уведомил офис главы Евросовета о намерении Великобритании задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора 29 марта 2017 года", — говорится в заявлении министерства по делам Brexit.
Мария Табак.
Фото: AFP 2017/ Isabel Infantes.
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