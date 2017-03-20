В Актау огласили приговор врачам, лишившим девушку ноги
20 марта 2017, 18:54
Судом принято решение о взыскании с подсудимых сумму морального вреда в размере шести миллионов тенге.
В Актау 18 марта оглашен приговор троим медикам, по вине которых 26-летняя девушка лишилась ноги, пишет "Тумба".
На скамье подсудимых оказались три врача областной больницы, которых обвинили в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Такой подход к работе привел к тому, что молодая женщина стала инвалидом.
Напомним, дело врачей в суд поступило в январе 2017 года, тогда подсудимые признали свою вину. Уголовное дело в их отношении было прекращено по амнистии в связи с 25-летием Республики Казахстан.
В приговоре Актауского городского суда говорится, что указанные врачи изначально выбрали неправильную тактику лечения, не провели всего комплекса лечебных мероприятий, то есть, недооценили состояние больной, которая находилась в тяжелом состоянии.
Отмечается, что в результате небрежного и ненадлежащего исполнения подсудимыми – заведующим травматологическим отделением Мангистауской областной больницы Ш. и врачами-травматологами К. и Е. пострадавшей в дорожной аварии девушке не был своевременно установлен основной диагноз «Повреждение сосудов левой нижней конечности.
Вследствие этой роковой для девушки ошибки оперативное вмешательство было проведено слишком поздно, что в итоге привело к ампутации ноги. Этой крайней меры, указывается в приговоре суда, можно было избежать.
Судебно-медицинская и независимая экспертизы подтвердили, что ампутация произошла из-за некачественно оказанной медицинской помощи.
Тогда в январе осужденные согласились с вердиктом судьи, но позже сочли сумму в 20 миллионов завышенной. Они подали апелляцию.
18 марта Актауским городским судом вынесен новый приговор, согласно которому медики Ш., Е., и К. были признаны виновными, однако все трое освобождены от наказания в связи с истечением срока давности (на основании статьи 71 ч1 УК РК). Гражданский иск потерпевшей К. Г-ой о взыскании морального вреда в сумме 20 миллионов тенге удовлетворен частично. Судом принято решение о взыскании с подсудимых сумму морального вреда в размере шести миллионов тенге.
Отмечено также, что по данному делу в соответствии со статьей 406 УПК РК вынесены частные постановления в адрес органов досудебного расследования, прокуратуры и Министерства здравоохранения РК.
Напомним, происшествие случилось в середине декабря 2014 года. 26-летнюю Кристину водитель, не справившийся с управлением, буквально впечатал в стену дома.
Пострадавшую с переломами костей бедра и таза в шоковом состоянии доставили в больницу, но ей снова не повезло. После того, когда врачи, наконец, поняли ошибку, пострадавшую отправили в Астану, но, к сожалению, спасти ногу ей не удалось.
Гульнара Аргын.
Фото: tumba.kz.
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