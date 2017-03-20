Лукашенко рассказал, как избежать революции

Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных. Он также потребовал от милиции не допускать провокаций во время акций протеста в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства Минска решить актуальные для горожан вопросы, чтобы никто по улицам "не шастал", сообщает РИА Новости.





В минувшую среду в Минске прошла санкционированная Мингорисполкомом уличная акция "марш нетунеядцев", после которой были задержаны несколько десятков ее участников, большинство из которых впоследствии были арестованы судом на 12-15 суток.





Как сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера, заявление президента прозвучало во время рассмотрения кандидатур на должности заместителей председателя Минского городского исполкома.





"Надо улучшить качество жизни людей. Решите пока три эти задачи, о которых я сказал: зарплата, занятость людей и цены. Это сейчас больше всего волнует людей. Все остальные задачи мы решим. Их просто не будет, других задач. Никто по улицам не будет шастать, никто на революцию звать не будет, никто не будет звать на какую-то бойню, чтоб кровь текла. Никто — если мы решим эти задачи", — сказал белорусский лидер.





В частности, Лукашенко пояснил, что "никакой безработицы быть не должно, тем более, что, начиная с весны, работы в Минске хоть отбавляй". Что касается уровня заработной платы, то, по мнению президента, говорить о средней зарплате в Минске в 500 долларов в месяц в эквиваленте "просто смешно": в столице она должна быть значительно выше, чем в регионах.





Лукашенко также заявил, что не следует ломать сложившуюся систему, заявляя о необходимости ее реформирования. "Во-первых, не время ломать. Во-вторых, чтобы сломать и снова построить, сколько надо лет? Даже вы до этого не доживете. И это не наш путь. Мы должны совершенствовать то, что есть. Что не нужно — отомрет само, или мы от него избавимся. Но… как бульдозер по стране, что-то реформируя… Те реформы, которые нам предлагают — это явно не то, что нам нужно", — подчеркнул он.





В апреле 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). В феврале-марте 2017 года в разных городах Белоруссии прошли акции протеста против декрета, по информации правозащитников, свыше 200 человек задерживались в Белоруссии с начала марта из-за протестных акций.





Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных. Он также потребовал от милиции не допускать провокаций во время акций протеста в Белоруссии. В то же время власти решили приостановить взимание сбора на год.



