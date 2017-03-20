Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назван худший в мире город для проживания

20 марта 2017, 19:32

Населенные пункты оцениваются по 39 критериям.


Столица Ирака Багдад была признана худшим в мире городом для проживания по версии международной консалтинговой компании Mercer. На эти данные обратила внимание газета The Telegraph.

Следом за Багдадом в списке из 450 населенных пунктов идет Банги — столица Центральноафриканской Республики (ЦАР). Замыкает тройку главный город Йемена — Сана.

Четвертая строчка досталась столице Гаити Порт-о-Пренсу, пятая — Хартуму в Судане. В топ-10 в порядке убывания также были включены город Нджамена в Республике Чад, Дамаск (Сирия), Браззавиль (Республика Конго), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и Конакри в Гвинее.

Mercer публикует рейтинг городов по качеству жизни уже в 19-й раз. Населенные пункты оцениваются по 39 критериям, среди которых — политическая стабильность, уровень преступности, ограничения личной свободы, цензура, ситуация с образованием, транспортом, экологическая обстановка.

В 2016 году худшим европейским городом для жизни по версии Mercer оказался Минск. В рейтинге текущего года столица Белоруссии сохранила за собой это звание.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...