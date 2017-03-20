Назван худший в мире город для проживания
20 марта 2017, 19:32
Населенные пункты оцениваются по 39 критериям.
Столица Ирака Багдад была признана худшим в мире городом для проживания по версии международной консалтинговой компании Mercer. На эти данные обратила внимание газета The Telegraph.
Следом за Багдадом в списке из 450 населенных пунктов идет Банги — столица Центральноафриканской Республики (ЦАР). Замыкает тройку главный город Йемена — Сана.
Четвертая строчка досталась столице Гаити Порт-о-Пренсу, пятая — Хартуму в Судане. В топ-10 в порядке убывания также были включены город Нджамена в Республике Чад, Дамаск (Сирия), Браззавиль (Республика Конго), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и Конакри в Гвинее.
Mercer публикует рейтинг городов по качеству жизни уже в 19-й раз. Населенные пункты оцениваются по 39 критериям, среди которых — политическая стабильность, уровень преступности, ограничения личной свободы, цензура, ситуация с образованием, транспортом, экологическая обстановка.
В 2016 году худшим европейским городом для жизни по версии Mercer оказался Минск. В рейтинге текущего года столица Белоруссии сохранила за собой это звание.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Ahmed Jadallah / Reuters.
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