Джейкобс объяснил свой отказ от повторного взвешивания перед боем с Головкиным

Американец Дэниэл Джейкобс объяснил, почему дважды отказался от повторного взвешивания перед боем с Геннадием Головкиным, сообщает сообщает Vesti.kz





За день до поединка Джейкобс не пришел на обязательное взвешивание для IBF, из-за чего организация лишила его возможности побороться за свой титул. Второй раз Джейкобс отказал телеканалу HBO за несколько часов до выхода на ринг.





"Я хотел остаться гидратированным (сохранить правильный баланс воды в организме и не допустить обезвоживания - прим.Vesti.kz). Я действительно был очень сконцентрирован на предстоявшем мне бое. Я не хотел просыпаться так рано", - сказал про взвешивание IBF Джейкобс, которого цитирует американский журналист Брайан Фонсека.





Ранее Джейкобс сообщил, что его вес в день боя составил около 175 фунтов (79,37 килограмма). При этом на официальном взвешивании его вес составлял 159,8 фунта (72,48 кг). Таким образом, разница за день до боя и до выхода на ринг составила больше семи килограммов.





На официальной процедуре взвешивания вес Головкина составил 159,6 фунта (72,39 кг). О его весе перед выходом на ринг нет информации. Известно лишь, что на взвешивании для HBO за несколько часов до боя он весил 170 фунтов (77,11 кг).





Известный российский журналист и комментатор Александр Беленький объяснил, что IBF делает свое взвешивание для борьбы с боксерами, гоняющими слишком много килограммов. Он считает, что Джейкобс вышел на ринг "здоровым как кабан".





Сам же бой завершился победой Головкина единогласным решением судей. Казахстанец при этом впервые в карьере провел на ринге все 12 раундов.



