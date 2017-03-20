В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту

Пассажирский самолет разбился в Южном Судане, на борту находились 44 человека, предположительно, все они погибли. Об этом сообщает специализированный портал Airlive, передает Об этом сообщает специализированный портал Airlive, передает РИА Новости





Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает о крушении самолета и нескольких пострадавших.





По данным портала, крушение произошло в аэропорту города Вау – административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.





Южносуданская газета National Courier сообщает, что речь идет о самолете авиакомпании Supreme Airlines Plane. На фотографиях в Twitter видно, что самолет почти полностью разрушен.



