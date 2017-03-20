В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту
20 марта 2017, 20:31
Крушение произошло в аэропорту города Вау – административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.
Пассажирский самолет разбился в Южном Судане, на борту находились 44 человека, предположительно, все они погибли. Об этом сообщает специализированный портал Airlive, передает РИА Новости.
Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает о крушении самолета и нескольких пострадавших.
По данным портала, крушение произошло в аэропорту города Вау – административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.
Южносуданская газета National Courier сообщает, что речь идет о самолете авиакомпании Supreme Airlines Plane. На фотографиях в Twitter видно, что самолет почти полностью разрушен.
Фото: AP Photo/ Josphat Kasire.
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