Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер

20 марта 2017, 21:01

Пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер мирно умер во сне в понедельник в своем доме.


Представитель легендарной династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер мирно умер во сне в понедельник в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк), передает агентство Ассошийэтед Пресс.

Дэвид Рокфеллер – внук Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества.

Фото: AP Photo/ Michael C. York.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...