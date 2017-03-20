Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
20 марта 2017, 21:01
Пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер мирно умер во сне в понедельник в своем доме.
Представитель легендарной династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер мирно умер во сне в понедельник в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк), передает агентство Ассошийэтед Пресс.
Дэвид Рокфеллер – внук Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества.
Фото: AP Photo/ Michael C. York.
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