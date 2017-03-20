Школьник из Актау собрал более 200 старинных монет

10-летний школьник из г. Актау, благодаря интересу к истории - его мама является учителем этого предмета, собрал около 200 монет и банкнот. В коллекции мальчика есть отлично сохранившиеся монеты Российской империи 1814 года, кредитные билеты 19 и начала 20 века. Но его главное богатство - коллекция из 30 памятных казахстанских монет. Одной из последних стала монета «Наурыз» , сообщает , сообщает Казинформ





Данил говорит, что не деньги собирает, а изучает историю. А она, по его собственному признанию, очень интересная. Мама мальчика увлечение сына сначала поощряла, а теперь и сама увлеклась.





«Понимаете, рассказывать историю по учебнику, а в школе программа очень сжатая, неинтересно. А показать монету и сказать, что роста цен в то время не было и что на 1 рубль 1898 года можно было, например, купить 1 килограмм черной паюсной икры 2 сорта. В ответ - удивление, интерес, а пока он есть, можно дополнить, что именно Николай II издал закон об ограничении рабочего времени, которым устанавливался максимальный предел рабочего дня, утвердил правила о вознаграждении потерпевших от несчастных случаев на производстве, обязавшие предпринимателя выплачивать пособие и пенсию потерпевшему или его семье, создал рабочие профсоюзы. Эти деньги без ограничения менялись Государственным банком на золотую монету. Это детям тоже интересно. А для меня важно было найти альтернативу компьютеру и играм, привить интерес к знаниям, истории», - говорит мама школьника Елена.









Сейчас в коллекции Данила есть разные деньги Российской империи. Помимо банкноты в 1 рубль 1898 года, есть 5 и 25 рублей 1909 года, монеты 1812, 1843 годов и более поздние. Есть немецкие и итальянские деньги, монеты стран европейского соцлагеря при СССР - Чехословакии, Польши, Болгарии, Румынии, Югославии. Собрать коллекцию советских денег помогали бабушка Татьяна Николаевна Дектярева и дедушка Александр Вениаминович Калинин.





Так, у него есть все номиналы монет периода СССР. По 10 копейкам 1955, 1967 и остальных годов видно, что их дизайн после 70-х и до самого конца в 90-х не менялся. Немало у него железных рублей, выпущенных в честь разных событий, банкноты - от бумажного рубля (начиная с 1961 года выпуска до 1991 года) до купюры в 1000 рублей. На нее можно было приобрести, например, мебель для всей квартиры... А если внимательно посмотреть, то была, оказывается и монета в 50 копеек такого же дизайна, как и рубль...





Немало у Данила современных монет и банкнот. Например, тех стран, где он побывал - Туркменистан, Азербайджан, Турция, Россия, а также Узбекистана, Кыргызстана, Ливии. Есть монеты мировых держав - Америки, Канады, Великобритании. Но особую гордость для него и мамы представляет коллекция родной страны. Помимо всех номиналов тиынов и тенге, есть около 30 памятных монет номиналом в 20, 50 и 100 тенге, которые выпускались к юбилеям и праздникам. Одной из последних появилась монета, выпущенная к Наурызу.





«Когда мне мама предлагает купить вещи, я отказываюсь. Я лучше еще одну монету куплю. Я не сразу покупаю, ищу, экономлю, но мама иногда добавляет. Еще я люблю читать комиксы, рисовать», - рассказывает Данил Калинин.





Именно дедушка школьника пополнил его коллекцию советского периода спортивными значками. Нефтяник, увлекающийся раньше футболом и другими видами спорта, отдал внуку все свои спортивные достижения, выраженные в этих значках. Один значок в этой коллекции - с чемпионата мира 1983 года.





Вот чего у школьника пока нет, так это специальных альбомов для монет и банкнот. Но он по этому поводу не расстраивается. Мне есть чем их заполнить, а остальное уже не проблема, считает Данил.





Александра Данилова.



