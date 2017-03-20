Нашедшийся в Казахстане российский физик вернулся на родину

Розыск Образцова в ближайшее время официально прекратят, однако полицейским двух стран предстоит установить все обстоятельства исчезновения физика и подробности последних трех лет жизни.

Новосибирский физик Юрий Образцов, который нашелся несколько дней назад в Алматы и заявлял о побеге из многомесячного рабства, вернулся на родину. Об этом сообщает ГУМВД по Новосибирской области, передает Об этом сообщает ГУМВД по Новосибирской области, передает РИА Новости





Ранее стало известно, что 10 марта в одном из торговых центров Алматы внимание сотрудников привлек мужчина, долго сидевший на лавочке в не по погоде легкой и рваной одежде. Он рассказал работникам ТЦ, что сбежал из рабства, где провел несколько лет, но не может уехать домой, поскольку у него нет ни денег, ни документов.





Мужчину приютили волонтеры, которые выяснили, что его зовут Юрий Образцов, он работал ведущим специалистом в Институте лазерной физики и уже три года числится пропавшим без вести. Волонтеры помогли ему получить в российском консульстве документы и купили билет на самолет. Брат Юрия Сергей Образцов сообщил журналистам, что физик страдает психическим заболеванием и до исчезновения в 2014 году уже неоднократно уходил из дома.





Как сообщает ГУМВД, в международном аэропорту "Толмачево" Образцова встретили новосибирские полицейские.





В полиции также отметили, что розыск Образцова в ближайшее время официально прекратят, однако полицейским двух стран предстоит установить все обстоятельства исчезновения физика и подробности последних трех лет жизни. В частности, полицейские тщательно проверят информацию о возможных противоправных действиях в отношении него.





Ранее руководитель пресс-службы МВД Казахстана Алмас Садубаев сообщил, что страдающий параноидной шизофренией Образцов в беседе с медицинским специалистом рассказал, что его никто насильно не удерживал – он якобы путешествовал из одного населенного пункта в другой пешком и автостопом.



