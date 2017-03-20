Нашедшийся в Казахстане российский физик вернулся на родину
20 марта 2017, 21:36
Розыск Образцова в ближайшее время официально прекратят, однако полицейским двух стран предстоит установить все обстоятельства исчезновения физика и подробности последних трех лет жизни.
Новосибирский физик Юрий Образцов, который нашелся несколько дней назад в Алматы и заявлял о побеге из многомесячного рабства, вернулся на родину. Об этом сообщает ГУМВД по Новосибирской области, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что 10 марта в одном из торговых центров Алматы внимание сотрудников привлек мужчина, долго сидевший на лавочке в не по погоде легкой и рваной одежде. Он рассказал работникам ТЦ, что сбежал из рабства, где провел несколько лет, но не может уехать домой, поскольку у него нет ни денег, ни документов.
Мужчину приютили волонтеры, которые выяснили, что его зовут Юрий Образцов, он работал ведущим специалистом в Институте лазерной физики и уже три года числится пропавшим без вести. Волонтеры помогли ему получить в российском консульстве документы и купили билет на самолет. Брат Юрия Сергей Образцов сообщил журналистам, что физик страдает психическим заболеванием и до исчезновения в 2014 году уже неоднократно уходил из дома.
Как сообщает ГУМВД, в международном аэропорту "Толмачево" Образцова встретили новосибирские полицейские.
В полиции также отметили, что розыск Образцова в ближайшее время официально прекратят, однако полицейским двух стран предстоит установить все обстоятельства исчезновения физика и подробности последних трех лет жизни. В частности, полицейские тщательно проверят информацию о возможных противоправных действиях в отношении него.
Ранее руководитель пресс-службы МВД Казахстана Алмас Садубаев сообщил, что страдающий параноидной шизофренией Образцов в беседе с медицинским специалистом рассказал, что его никто насильно не удерживал – он якобы путешествовал из одного населенного пункта в другой пешком и автостопом.
Фото: аккаунт поискового отряда "Маяк" в Вконтакте.
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