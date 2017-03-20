Украина хочет запретить въезд в страну российской участнице "Евровидения"

Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете на въезд в страну участнице "Евровидения" от России Юлии Самойловой, сообщил в понедельник глава ведомства Василий Грицак, передает передает РИА Новости





"Документ о запрете въезда подготовлен", — цитирует слова Грицака украинское агентство УНН.





Грицак заявил, что его позиция как главы СБУ четкая: "закон должен быть один для всех".





"Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины, и власти, и евроатлантической интеграции. Моя позиция четкая, я считаю, что она не должна приезжать на Украину ", — добавил глава спецслужбы.



