Украина хочет запретить въезд в страну российской участнице "Евровидения"
20 марта 2017, 22:21
Документ о запрете въезда уже подготовлен.
Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете на въезд в страну участнице "Евровидения" от России Юлии Самойловой, сообщил в понедельник глава ведомства Василий Грицак, передает РИА Новости.
"Документ о запрете въезда подготовлен", — цитирует слова Грицака украинское агентство УНН.
Грицак заявил, что его позиция как главы СБУ четкая: "закон должен быть один для всех".
"Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины, и власти, и евроатлантической интеграции. Моя позиция четкая, я считаю, что она не должна приезжать на Украину ", — добавил глава спецслужбы.
Фото: РИА Новости. Алексей Филиппов.
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