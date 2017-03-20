Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Пятилетний внук Дональда Трампа сломал ногу

20 марта 2017, 22:40

Сотрудники Секретной службы, охранявшие ребенка, доставили его в больницу.


Внук президента США Дональда Трампа Тристан сломал ногу. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает TMZ.

Инцидент произошел в американском горнолыжном курорте Аспен, штат Колорадо, где мальчик проводил выходные с родными и семьей своей тети Иванки Трамп.

Тристан получил травму, когда катался на горных лыжах. По информации издания, сотрудники Секретной службы, охранявшие ребенка, доставили его в больницу.

Тристан Трамп родился в 2011 году в семье Дональда Трампа-младшего. У него есть две сестры (десятилетняя Кей Мэдисон и трехлетняя Хлои София) и два брата (семилетний Дональд Джон III и пятилетний Спенсер Фредерик).

16 марта сообщалось, что сотрудники Секретной службы сделали селфи со спящим братом Тристана, Дональдом Джоном III. Мальчик проснулся и пожаловался матери, которая, в свою очередь, сообщила о произошедшем мужу. В отношении охранников начато расследование.

Источник: Lenta.ru.

Фото: TMZ.com.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...