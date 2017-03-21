Первая семья миллиардеров: 10 фактов о Рокфеллерах
21 марта 2017, 00:01
20 марта умер самый старый миллиардер в мире, внук первого Рокфеллера-миллиардера, Дэвид Рокфеллер.
Основатель династии Уильям Рокфеллер (1810–1906) обладал весьма скандальной репутацией. Он работал лесорубом, а затем начал путешествовать и продавать лекарства собственного производства, хотя не имел никакого медицинского образования. В 1849 году он был обвинен в изнасиловании домработницы.
Сын Уильяма Джон Дэвисон Рокфеллер (1839–1937) в 1870 году основал нефтяную компанию Standard Oil. Именно этот бизнес сделал Рокфеллера первым в мировой истории долларовым миллиардером.
Джон Дэвисон Рокфеллер
Фото: www.loc.gov
В 1911 году Верховный суд США принял решение упразднить компанию из-за несоответствия антимонопольному законодательству. Она была разделена на 34 компании, в которых Рокфеллеры продолжили играть значительную роль.
Джон Дэвисон Рокфеллер на протяжении большей части жизни передавал значительную часть своих доходов на благотворительность. Благотворительный Фонд Рокфеллера существует до сих пор и является одним из крупнейших в США, а всего на благотворительность, по различным оценкам, американский предприниматель потратил более половины своего состояния.
Джон Дэвисон Рокфеллер был владельцем 16 железнодорожных и шести сталелитейных компаний, девяти фирм, торгующих недвижимостью, шести пароходств, девяти банков и трех апельсиновых рощ.
Наследником династии Джона Дэвисона Рокфеллера стал его единственный сын Джон Дэвисон-младший (1874–1960), который приумножил состояние отца. Этому способствовали две мировые войны, которые принесли семейству, занимавшемуся поставками топлива, огромный доход.
Джон Дэвисон Рокфеллер-младший
Фото: www.loc.gov
В 1930-е годы на деньги семьи Рокфеллеров в Нью-Йорке был построен крупный офисный квартал, получивший название Рокфеллер-центр. В 1987 году комплекс получил статус национального исторического памятника. Также он известен традиционной рождественской елью, которая устанавливается у одного из зданий центра с 1933 года.
Рождественская ель у Рокфеллер-центра
Фото: Julie Jacobson / AP
Джон Дэвисон-младший оставил огромное состояние шести детям — одной дочери и пяти сыновьям. Один из его сыновей, Нельсон, был вице-президентом США с 1974 по 1977 год при Джеральде Форде.
Последний из детей Джона Дэвисона-младшего, Дэвид Рокфеллер, скончался 20 марта 2017 года в возрасте 101 года. Дэвид, как и многие из его предков, был известен в том числе благотворительностью. В 2008 году он пожертвовал более $100 млн своей альма-матер — Гарвардскому университету. Общий объем его пожертвований при жизни оценивался в $900 млн.
Дэвид Рокфеллер на презентации своей автобиографии
Фото: Suzanne Plunkett / AP
В 2002 году Дэвид Рокфеллер выпустил книгу, тем самым став единственным за всю историю членом семьи Рокфеллеров, опубликовавшим свою автобиографию.
Алексей Гаврилко-Алексеев.
Источник: РБК.
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