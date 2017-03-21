Первая семья миллиардеров: 10 фактов о Рокфеллерах

Основатель династии Уильям Рокфеллер (1810–1906) обладал весьма скандальной репутацией. Он работал лесорубом, а затем начал путешествовать и продавать лекарства собственного производства, хотя не имел никакого медицинского образования. В 1849 году он был обвинен в изнасиловании домработницы.





Сын Уильяма Джон Дэвисон Рокфеллер (1839–1937) в 1870 году основал нефтяную компанию Standard Oil. Именно этот бизнес сделал Рокфеллера первым в мировой истории долларовым миллиардером.













Джон Дэвисон Рокфеллер





Фото: www.loc.gov





В 1911 году Верховный суд США принял решение упразднить компанию из-за несоответствия антимонопольному законодательству. Она была разделена на 34 компании, в которых Рокфеллеры продолжили играть значительную роль.





Джон Дэвисон Рокфеллер на протяжении большей части жизни передавал значительную часть своих доходов на благотворительность. Благотворительный Фонд Рокфеллера существует до сих пор и является одним из крупнейших в США, а всего на благотворительность, по различным оценкам, американский предприниматель потратил более половины своего состояния.





Джон Дэвисон Рокфеллер был владельцем 16 железнодорожных и шести сталелитейных компаний, девяти фирм, торгующих недвижимостью, шести пароходств, девяти банков и трех апельсиновых рощ.





Наследником династии Джона Дэвисона Рокфеллера стал его единственный сын Джон Дэвисон-младший (1874–1960), который приумножил состояние отца. Этому способствовали две мировые войны, которые принесли семейству, занимавшемуся поставками топлива, огромный доход.













Джон Дэвисон Рокфеллер-младший





Фото: www.loc.gov





В 1930-е годы на деньги семьи Рокфеллеров в Нью-Йорке был построен крупный офисный квартал, получивший название Рокфеллер-центр. В 1987 году комплекс получил статус национального исторического памятника. Также он известен традиционной рождественской елью, которая устанавливается у одного из зданий центра с 1933 года.









Рождественская ель у ​Рокфеллер-центра





Фото: Julie Jacobson / AP





Джон Дэвисон-младший оставил огромное состояние шести детям — одной дочери и пяти сыновьям. Один из его сыновей, Нельсон, был вице-президентом США с 1974 по 1977 год при Джеральде Форде.





Последний из детей Джона Дэвисона-младшего, Дэвид Рокфеллер, скончался 20 марта 2017 года в возрасте 101 года. Дэвид, как и многие из его предков, был известен в том числе благотворительностью. В 2008 году он пожертвовал более $100 млн своей альма-матер — Гарвардскому университету. Общий объем его пожертвований при жизни оценивался в $900 млн.









Дэвид Рокфеллер на презентации своей автобиографии





Фото: Suzanne Plunkett / AP





В 2002 году Дэвид Рокфеллер выпустил книгу, тем самым став единственным за всю историю членом семьи Рокфеллеров, опубликовавшим свою автобиографию.



