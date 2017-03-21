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При попытке к бегству в Актау задержали водителя и пассажиров Mercedes

21 марта 2017, 00:22

По предварительным данным, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.


В 3 микрорайоне Актау сегодня, 20 марта, полицейские задержали водителя и двоих пассажиров автомобиля Mercedes. Как сообщил источник в правоохранительных органах, на первый взгляд мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Лада".

Инцидент произошел в промежутке времени между 18:45 и 19:00. Сотрудники местной полицейской службы (МПС) УВД Актау совместно с управлением по борьбе с наркобизнесом (УБН) ДВД Мангистауской области задержали возле 151 дома в 3 микрорайоне областного центра водителя автомобиля Mercedes.

- Возле бывшего здания ГАИ сотрудники УВД Актау потребовали остановиться водителя автомобиля Mercedes. Водитель никак не отреагировал и началась погоня. Повернув в 3 микрорайон возле заведения Jazz club, автомобилист попытался скрыться, двигаясь в сторону дома культуры «Достык», расположенного в 1 микрорайоне. При выезде из третьего микрорайона водитель маршрутного автобуса, заметив погоню, перекрыл выезд машине Mercedes. Подозреваемые объездным путём пытались скрыться, однако их автомобиль наехал на трубу и застрял. В машине находились трое человек. Они разбежались в разные стороны, но благодаря оперативной работе сотрудников МПС УВД Актау и УБН ДВД Мангистауской области были пойманы. На первый взгляд можно сказать, что все находятся в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент проходят наркологическую экспертизу, машину заберёт эвакуатор, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Автомобиль Mercedes, по словам очевидцев происшествия, двигался быстро.

- Увидела, как автобус перекрыл дорогу какой-то машине. За ней мчались на своём автомобиле полицейские. Как только дорога была перекрыта, все находящиеся в машине начали убегать, но их поймали. Сотрудники полиции минут 20 еще проводили всякие замеры и выясняли обстоятельства, - рассказала очевидец происшествия.


Фото: lada.kz.

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