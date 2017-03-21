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Робби Уильямс заявил, что хотел бы представлять Россию на "Евровидении"

21 марта 2017, 00:43

Он признался, что смотрел выступление Сергея Лазарева на конкурсе в прошлом году, был впечатлен его номером и даже захотел позаимствовать идею для своего шоу.


Британский певец Робби Уильямс заявил, что обожает "Евровидение" и хотел бы представлять Россию на этом конкурсе, сообщает РИА Новости.

"Я обожаю "Евровидение". Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на "Евровидении" — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить", — сказал он в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Он признался, что смотрел выступление Сергея Лазарева на конкурсе в прошлом году, был впечатлен его номером и даже захотел позаимствовать идею для своего шоу.

Фото: AP Photo/ Jean Pierre Amet/Pool.

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