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Посол США Джордж Крол ознакомился с легендой о Наурыз Коже

21 марта 2017, 01:07

Посол поздравил казахстанцев с наступающим праздником.


Посол США Джордж Крол познакомился с легендой о Наурыз Коже. Видеозапись была опубликована на странице посольства США в Казахстане в Facebook, передает Zakon.kz.

"Поздравляем с Наурыз и желаем вам и вашей семье всего наилучшего в этом году", - говорится в сообщении.

На видеозаписи девочка прочитала легенду гостям и американскому послу, сидящим в юрте за богатым дастарханом.


Фото: кадр из видео.

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