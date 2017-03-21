Посол США Джордж Крол ознакомился с легендой о Наурыз Коже

Посол США Джордж Крол познакомился с легендой о Наурыз Коже.





"Поздравляем с Наурыз и желаем вам и вашей семье всего наилучшего в этом году", - говорится в сообщении.





На видеозаписи девочка прочитала легенду гостям и американскому послу, сидящим в юрте за богатым дастарханом.









Фото: кадр из видео.