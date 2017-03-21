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Памятник Виктору Цою поставят в Караганде

21 марта 2017, 01:18

Отец музыканта Роберт Цой сообщил, что не сможет присутствовать на открытии памятника.


В казахстанском городе Караганде установят памятник рок-музыканту Виктору Цою. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу карагандинской администрации.

Отмечается, что городские власти и общественный фонд подписали меморандум, который касается реализации программы благоустройства сквера на улице Олимпийской.

«Финальной частью этого проекта станет установка памятника Виктору Цою — известному певцу, музыканту, актеру», — заявляют в пресс-службе.

«Со мной связывались из Караганды, докладывали, просили, чтобы я на открытие памятника приехал. Не знаю, вряд ли поеду, слишком далеко», — рассказал в беседе с Национальной службой новостей (НСН) отец музыканта Роберт Цой в понедельник, 20 марта.

По его словам, его сына с городом в Казахстане ничего не связывало. «Он там практически не бывал, в Алма-Ате бывал, это рядом», — добавил Роберт Цой.

В феврале сообщалось, что режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о том, как Виктор Цой записывал первый альбом. Отец артиста раскритиковал эту идею.

Виктор Цой — основатель и солист российской группы «Кино», автор таких песен, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен» и «Последний герой». Музыкант погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Галина Кмит / РИА Новости.

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