Памятник Виктору Цою поставят в Караганде

Отец музыканта Роберт Цой сообщил, что не сможет присутствовать на открытии памятника.

В казахстанском городе Караганде установят памятник рок-музыканту Виктору Цою. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу карагандинской администрации.





Отмечается, что городские власти и общественный фонд подписали меморандум, который касается реализации программы благоустройства сквера на улице Олимпийской.





«Финальной частью этого проекта станет установка памятника Виктору Цою — известному певцу, музыканту, актеру», — заявляют в пресс-службе.





«Со мной связывались из Караганды, докладывали, просили, чтобы я на открытие памятника приехал. Не знаю, вряд ли поеду, слишком далеко», — рассказал в беседе с Национальной службой новостей (НСН) отец музыканта Роберт Цой в понедельник, 20 марта.





По его словам, его сына с городом в Казахстане ничего не связывало. «Он там практически не бывал, в Алма-Ате бывал, это рядом», — добавил Роберт Цой.





В феврале сообщалось, что режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о том, как Виктор Цой записывал первый альбом. Отец артиста раскритиковал эту идею.





Виктор Цой — основатель и солист российской группы «Кино», автор таких песен, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен» и «Последний герой». Музыкант погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.







