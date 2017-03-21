Белый дом: политика "стратегического терпения" в отношении КНДР закончена

США призывают Китай быть более вовлеченным в решение вопроса ядерной угрозы от Северной Кореи, - отметил представитель Белого дома.

"Стратегическое терпение" США по вопросу ядерных пусков в Северной Корее закончилось, такой сигнал послал в рамках переговоров со своими партнерами в ходе азиатского турне госсекретарь США Рекс Тиллерсон, заверил в понедельник представитель Белого дома Шон Спайсер, передает передает РИА Новости





"Госсекретарь послал четкий сигнал Северной Корее, что политика стратегического терпения закончилась", — заявил он журналистам на брифинге. И добавил, что "США призывают Китай быть более вовлеченным в решение вопроса ядерной угрозы от Северной Кореи".





КНДР на протяжении последнего времени провела ряд пусков ракет. После очередных ракетных испытаний КНДР США и Южная Корея решили ускорить размещение противоракетной системы THAAD на корейской территории.





Ранее в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе азиатского турне заявил, что Вашингтон не исключает "военного столкновения" с Пхеньяном, если КНДР продолжит угрожать Южной Корее и размещенным там американским войскам.



