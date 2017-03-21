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Белый дом: политика "стратегического терпения" в отношении КНДР закончена

21 марта 2017, 01:32

США призывают Китай быть более вовлеченным в решение вопроса ядерной угрозы от Северной Кореи, - отметил представитель Белого дома.


"Стратегическое терпение" США по вопросу ядерных пусков в Северной Корее закончилось, такой сигнал послал в рамках переговоров со своими партнерами в ходе азиатского турне госсекретарь США Рекс Тиллерсон, заверил в понедельник представитель Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

"Госсекретарь послал четкий сигнал Северной Корее, что политика стратегического терпения закончилась", — заявил он журналистам на брифинге. И добавил, что "США призывают Китай быть более вовлеченным в решение вопроса ядерной угрозы от Северной Кореи".

КНДР на протяжении последнего времени провела ряд пусков ракет. После очередных ракетных испытаний КНДР США и Южная Корея решили ускорить размещение противоракетной системы THAAD на корейской территории.

Ранее в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе азиатского турне заявил, что Вашингтон не исключает "военного столкновения" с Пхеньяном, если КНДР продолжит угрожать Южной Корее и размещенным там американским войскам.

Фото: AP Photo/ Alex Brandon.

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