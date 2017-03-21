В Таиланде монах украл iPhone у продавца в магазине
21 марта 2017, 01:44
Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, установленную в супермаркете.
В тайской провинции Чумпхон монах украл iPhone, лежащий на столе продавца одного из местных магазинов.
Неизвестный мужчина спрятал смартфон под одежду, когда сотрудник отвлекся. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, установленную в супермаркете.
Ролик в понедельник, 20 марта, опубликовала Daily Mail.
Источник: Lenta.ru.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4849811-869909f3fbc0396a17db633787a0f0d5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...