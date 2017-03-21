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В Таиланде монах украл iPhone у продавца в магазине

21 марта 2017, 01:44

Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, установленную в супермаркете.


В тайской провинции Чумпхон монах украл iPhone, лежащий на столе продавца одного из местных магазинов.

Неизвестный мужчина спрятал смартфон под одежду, когда сотрудник отвлекся. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, установленную в супермаркете.

Ролик в понедельник, 20 марта, опубликовала Daily Mail.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

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