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Порошенко встретился с лидерами фракций Рады из-за ситуации с МВФ

21 марта 2017, 02:00

Совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны.


Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с руководителями депутатских фракций и групп в связи с ситуацией, которая возникла вокруг вопроса о выделении Киеву четвертого транша от МВФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба украинского главы, передает РИА Новости.

Ранее министерство финансов Украины подтвердило, что совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны.

"Президент Петр Порошенко проводит встречу с руководителями депутатских фракций и групп… Президент выразил надежду, что встреча будет способствовать стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Указывается, что встречу Порошенко назначил, поддерживая предложение председателя Верховной рады Андрея Парубия, который предложил провести короткие консультации в начале сессионной недели.

"Нам надо обменяться мнениями о текущей ситуации, которая сложилась в стране, и возникшей в мире в связи с соответствующей реакцией Международного валютного фонда, Европейской комиссии. Думаю, было бы полезно провести соответствующие консультации… Убежден в том, что на сегодняшний день есть возможности реализовать тот потенциал во время этой сессионной недели, которая позволит нам стабилизировать ситуацию", — цитирует пресс-служба Порошенко.

По данным украинского минфина, перенос сроков заседания вызван "исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду Донбасса, и от захвата украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донбасса, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях". Ранее Порошенко назвал решение о переносе МВФ рассмотрения вопроса о выделении Киеву четвертого транша последствием блокады Донбасса со стороны украинских радикалов.

Фото: РИА Новости. Пресс-служба президента Украины.

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