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Осадки ожидаются во вторник в большинстве регионов Казахстана

21 марта 2017, 06:05

Синоптики обещают туман, усиление ветра, местами грозы.


Во вторник, 21 марта, в большинстве регионов Республики Казахстан ожидаются осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики местами ожидаются осадки. Местами сохраняются туман и усиление ветра, на юге местами пыльная буря, гроза.

В Жамбылской области ожидается местами усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, местами туман. В Кызылординской области местами усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с с пыльной бурей. В Южно-Казахстанской ожидается местами усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 23 м/с, местами гроза.

В Мангыстауской, Карагандинской областях местами туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Павлодарской, ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.

В связи с выпадением осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Алматинской области в период 20-21 марта ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы +5, преимущественно облачно.

В Астане -4, ясно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото с сайта telegraf.com.ua

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