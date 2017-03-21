Осадки ожидаются во вторник в большинстве регионов Казахстана

Во вторник, 21 марта, в большинстве регионов Республики Казахстан ожидаются осадки , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.





С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики местами ожидаются осадки. Местами сохраняются туман и усиление ветра, на юге местами пыльная буря, гроза.





В Жамбылской области ожидается местами усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, местами туман. В Кызылординской области местами усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с с пыльной бурей. В Южно-Казахстанской ожидается местами усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 23 м/с, местами гроза.





В Мангыстауской, Карагандинской областях местами туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Павлодарской, ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.





В связи с выпадением осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Алматинской области в период 20-21 марта ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.





В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.





В Алматы +5, преимущественно облачно.





В Астане -4, ясно.





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