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США планируют ограничить провоз электронных устройств авиарейсами

21 марта 2017, 06:10

Запрет будет касаться авиарейсов примерно из десяти стран и связан с угрозой терактов.


Власти США намерены запретить большинство электронных устройств на борту авиарейсов, прибывающих в США из примерно десятка стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, возможный запрет на электронику на борту связан с террористической угрозой.

Ожидается, что о запрете будет объявлено во вторник.

Фото © РИА Новости. Виталий Белоусов



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