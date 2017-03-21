США планируют ограничить провоз электронных устройств авиарейсами

Запрет будет касаться авиарейсов примерно из десяти стран и связан с угрозой терактов.

Власти США намерены запретить большинство электронных устройств на борту авиарейсов, прибывающих в США из примерно десятка стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, возможный запрет на электронику на борту связан с террористической угрозой.

Ожидается, что о запрете будет объявлено во вторник.

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