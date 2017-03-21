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Джордж Клуни поздравил свою 87-летнюю поклонницу

21 марта 2017, 06:30

Актер навестил даму в доме престарелых.


Голливудский актер Джордж Клуни лично поздравил с днем рождения его 87-летнюю поклонницу, приехав с цветами в английский дом престарелых "Рассвет Соннинга", где она живёт, передает Русская служба ВВС.

Учреждение расположено в воспетой Джеромом К. Джеромом деревне Соннинг в графстве Беркшир.

Незадолго до дня рождения сотрудники дома престарелых написали письмо Клуни, уверяя, что его поздравление стало бы для Пэт Адамс "подарком мечты". Сотрудники благотворительной организации Sunrise UK, занимающейся уходом за пожилыми людьми, выразили уверенность, что поступок Клуни - это благородный жест прекрасного человека. "Она [Адамс] была в восторге от встречи со своим кумиром, поскольку видеть Джорджа с цветами и открыткой - чудесный сюрприз", - добавили в организации.

Сотрудники Sunrise UK, по их собственным словам, стараются исполнять мечты своих подопечных, однако в случае с Клуни не ожидали, что все сложится.

Консьержка дома престарелых Линда Джонс сообщила, что ее едва не хватил удар, когда она увидела улыбающегося актера на пороге.

Появлению Клуни в "Рассвете Соннинга" мог способствовать тот факт, что он с супругой Амаль купил в этой живописной английской деревне дом два года назад.


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