Google извинился за соседство рекламы с экстремистскими видео

Глава европейского отделения компании Google Мэтт Бриттин принес извинения за то, что реклама крупных компаний и правительственных организаций в видеосервисе YouTube оказалась размещенной по соседству с материалами экстремистского характера. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Бриттин пообещал пересмотреть политику своей компании и усилить контроль за размещением рекламных роликов. Однако его извинения могут оказаться запоздалыми: такие корпорации, как Audi, RBS и L'Oreal уже отказались от размещения своей рекламы в Google в связи с этим скандалом, а теперь к ним присоединилась и крупная розничная сеть Marks and Spencer. К тому же критики задаются вопросом, в самом ли деле Google полон решимости справиться с этой проблемой.

Как выявило расследование, проведенное недавно газетой Times, в прошлом рекламные объявления известных компаний и правительственных организаций соседствовали на видеохостинге YouTube с материалами, размещенными сторонниками экстремистских группировок.

При этом реклама, размещенная рядом с видеороликами, позволяет их авторам зарабатывать около 8 долларов за каждую тысячу кликов, то есть компании, дававшие рекламу, могли, сами того не подозревая, приносить доход экстремистам.

По данным Times, выгоду от такого соседства могли получать, среди прочих, радикальные организации и группировки, исповедующие антисемитизм, разжигающие ненависть и пропагандирующие насилие.

В связи с разгоревшимся скандалом перед Google стоят две нелегких задачи: как вовремя выявить противозаконные видеоролики, которые должны быть удалены с YouTube, и как определить, какие ролики считаются законными, но не годятся для размещения рекламы.

Когда журналисты надавили на Мэтта Бриттина, требуя, чтобы он ответил, собирается ли компания нанимать людей, которые будут охотиться за экстремистскими видео, он уклонился от прямого ответа, заметив, что предпочтительной альтернативой стала бы комбинаций "умных" технологий и сигналов от бдительных пользователей.

Теперь ему предстоит поломать голову над тем, как ясно дать понять пользователям, какие видео могут считаться безопасными для рекламных целей.

Бриттин признался, что провести черту будет нелегко, поскольку новостные организации размещают в Youtube множество видеороликов шокирующего содержания, но при этом вынуждены получать деньги от рекламы, чтобы платить зарплату журналистам.

Мэтт Бриттин, судя по всему, уверен, что тщательное расследование того, что происходило в прошлом, а также заверения, что компании смогут сами контролировать, где именно на сайте появится их реклама, приведет к возврату доверия к Google.

До сих пор Google настаивал, что принадлежащий ей сервис Youtube - лишь онлайн-платформа, а не СМИ, но с каждым днем придерживаться этого аргумента становится все труднее.

Средства массовой информации подвергаются жесткому регулированию, и, если Google не удастся изменить свою политику, то компанию ожидает та же судьба.

На прошлой неделе члены британского кабинета министров вызвали представителей Google для беседы, вскоре после того, как правительство временно запретило министерствам и государственным организациям размещать рекламу на сервисах Google.

Ранее от рекламы в Youtube и в поисковой системе Google отказались такие компании, как Marks & Spencer, McDonald's, финансовые группы HSBC и Lloyds, Би-би-си, Четвертый канал британского телевидения и газета Guardian.

Выступая на европейской конференции рекламодателей, Бриттин принес извинения партнерам и рекламодателям за то, что, по его словам, их реклама могла появляться на сомнительных страницах. Он также добавил, что отныне Google будет более тщательно контролировать распределение рекламы. Дополнительные детали будут объявлены на этой неделе.

Однако депутат парламента Иветт Купер от оппозиционной Лейбористской партии, назвала эти меры половинчатыми. "Они должны сказать, собираются ли они вернуть полученные от рекламодателей деньги, а также четко разъяснить, что они делают для искоренения экстремизма и преступных действий на YouTube, потому что они по-прежнему не снимают с YouTube материалы, пропагандирующие ненависть", - заявила она.

Марк Маллиган, консультант по вопросам прессы из Midia, сказал в интервью Би-би-си, что подобные жалобы на то, как работает Google, не новы, и лишь демонстрируют, что интернет все еще находится в стадии взросления. "Когда интернет только появился, он был основан на идее, что в этом пространстве не будет контролирующих органов. Но сейчас мы оказались перед лицом фейковых новостей, и неприемлемого контента, а это идет в разрез с бизнес-моделью Google, основанной на доходах от рекламы", - говорит он.

Эксперт считает, что Google переживет этот скандал, но добавляет, что подобные инциденты ослабят доминирующую позицию Google на рынке. "Каждый такой инцидент дает очередной шанс Facebook в его наступлении на Google", - полагает он.