Головкин представил видео о своем бое с Джейкобсом

В ролике собраны самые яркие моменты до, во время и после поединка 19 марта.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин на своем официальном канале в YouTube опубликовал видеоролик о своем бое с американцем Дэниэлом Джейкобсом, передает Zakon.kz.

В ролике собраны самые яркие моменты мероприятий перед боем, некоторые фрагменты из самого боя и съемки из раздевалки после гонга.

Напомним, бой между казахстанским боксером и Дэниэлом Джейкобсом состоялся 19 марта в Нью-Йорке. Головкин выиграл единогласным решением судей.