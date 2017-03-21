В дагестанской школе болельщики сошлись стенка на стенку

Молодые люди били друг друга по всем незащищенным частям тела.

В одной из школ города Каспийска в Дагестане произошла массовая драка между болельщиками на турнире по смешанным единоборствам, сообщает российское информагентство «Регион Online».

Информации о произошедшем пока крайне мало. По словам очевидцев, в какой-то момент – в перерыве между схваткой – одна группа болельщиков направилась к другой. Парни о чем-то поговорили, через несколько минут беседа перетекла в более агрессивное русло. Завязалась драка. А вскоре потасовка спортзале школы борьбы имени Карумагомедова превратилась в массовое побоище.

- Разнимать сцепившихся побежали преподаватели и охрана учебного заведения, - рассказали свидетели ЧП. – Конфликт удалось погасить очень быстро. Зачинщики растворились в толпе.

Нынешний инцидент - уже третий по счету за последние две недели.

Сначала массовая драка произошла на чемпионате Дагестана по смешанным единоборствам во время боя между известным бойцом Fight Nights Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым. Вторые разборки приключились в Ингушетии, куда дагестанские фанаты поехали в качестве группы поддержки.