Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В дагестанской школе болельщики сошлись стенка на стенку

21 марта 2017, 06:46

Молодые люди били друг друга по всем незащищенным частям тела.


В одной из школ города Каспийска в Дагестане произошла массовая драка между болельщиками на турнире по смешанным единоборствам, сообщает российское информагентство «Регион Online».

Информации о произошедшем пока крайне мало. По словам очевидцев, в какой-то момент – в перерыве между схваткой – одна группа болельщиков направилась к другой. Парни о чем-то поговорили, через несколько минут беседа перетекла в более агрессивное русло. Завязалась драка. А вскоре потасовка спортзале школы борьбы имени Карумагомедова превратилась в массовое побоище.

- Разнимать сцепившихся побежали преподаватели и охрана учебного заведения, - рассказали свидетели ЧП. – Конфликт удалось погасить очень быстро. Зачинщики растворились в толпе.

Нынешний инцидент - уже третий по счету за последние две недели.

Сначала массовая драка произошла на чемпионате Дагестана по смешанным единоборствам во время боя между известным бойцом Fight Nights Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым. Вторые разборки приключились в Ингушетии, куда дагестанские фанаты поехали в качестве группы поддержки.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...