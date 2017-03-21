Казахстанские юниоры завоевали 14 медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу

В столице Греции - Афинах с 17 по 19 марта проходил чемпионат мира по джиу-джитсу среди молодежи. Около 1000 спортсменов из 45 стран мира приняли участие в мировом первенстве. Молодежная сборная Казахстана в течении 3 дней решительно боролась за призовые награды. В итоге, золотые и серебряные медали в активе команды прибудут в Казахстан, передает «Казинформ».

В первый день соревнований показав, лучший результат на пьедестал почета ступили:

Серебро: Айтенов Даурен 94+ кг, неваза-систем (Астана)

Бронза: Нортаев Дархан 56 кг, неваза-систем (Астана)

Бронза: Нурмуханбетов Жандос 62 кг, неваза-систем (Алматинская область)

Бронза: Мухортов Владислав 62 кг, неваза-систем (Астана)

На второй день соревнований первую золотую медаль в копилку сборной Казахстана внес Аслан Канатбек в весовой категории 55 кг в разделе файтинг-систем. Следом за ним вторую золотую медаль завоевал Сунгат Закарин в весовой категории 66 кг в разделе файтинг-систем. Также в копилку сборной Казахстана внесли:

Серебро: Бисенгалиев Казакбай 50кг, файтинг-систем (Мангистауская обл)

Бронза: Ермек Раxат 46кг, файтинг-систем (Астана)

Бронза: Тлепова Алия 62кг, файтинг-систем (Мангистауская обл)

Бронза: Елдоскызы Ботакоз 52кг, неваза-систем (Алматинская обл)

В последний день Чемпионата Мира копилка сборной пополнилась на 1 серебро и 3 бронзы:

Серебро: Бегасыл Еркебулан 50 кг файтинг-систем (Алматинская обл)

Бронза: Ермек Рахат 46 кг неваза-систем (Астана)

Бронза: Рыспаев Улан 66 кг неваза-систем (Астана)

Бронза: Мырзатай Рамазан +81 кг неваза-систем (Астана)

В итоговом зачете в копилке молодежной сборной Казахстана 14 медалей с мирового первенства. Впереди спортсменов Казахстана ждут Всемирные Игры 2017, где примут участие лучшие из лучших.

Фото Ассоциации джиу-джитсу РК