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В Чаде вандалы высекли свои имена поверх древних наскальных рисунков

21 марта 2017, 07:12

Примерный возраст наскальных изображений - 8 тысяч лет.


Неизвестные вандалы испортили древние наскальные рисунки в пустыне Сахара, изрисовав их граффити, сообщил Би-би-си министр культуры Чада.

Махамат Салех Харун назвал "художества" современных варваров на петроглифах, возраст которых составляет примерно 8 тысяч лет, "трагедией и оскорблением всей истории и памяти жителей Чада".

Поверх произведений древних людей вандалы нацарапали свои имена на французском и арабском языках. Предполагается, что за вандализмом стоит местная молодежь.

Плато Эннеди было объявлено объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2016 году.


В пещерах, каньонах и ущельях горного массива Эннеди имеются тысячи изображений людей и животных - часть из них высечена в камне, другая нарисована. Первобытные художники нанесли их на поверхность скал в эпоху неолита, когда Сахара еще не была пустыней.


На плато Эннеди отправлена команда специалистов для оценки нанесенного ущерба.

Представитель ООН по культуре Абделькерим Адум Бахар сказал Би-би-си, что, по его мнению, наскальные рисунки можно реставрировать.


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