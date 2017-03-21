В Чаде вандалы высекли свои имена поверх древних наскальных рисунков

Неизвестные вандалы испортили древние наскальные рисунки в пустыне Сахара, изрисовав их граффити, сообщил Би-би-си министр культуры Чада.

Махамат Салех Харун назвал "художества" современных варваров на петроглифах, возраст которых составляет примерно 8 тысяч лет, "трагедией и оскорблением всей истории и памяти жителей Чада".

Поверх произведений древних людей вандалы нацарапали свои имена на французском и арабском языках. Предполагается, что за вандализмом стоит местная молодежь.

Плато Эннеди было объявлено объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2016 году.





В пещерах, каньонах и ущельях горного массива Эннеди имеются тысячи изображений людей и животных - часть из них высечена в камне, другая нарисована. Первобытные художники нанесли их на поверхность скал в эпоху неолита, когда Сахара еще не была пустыней.





На плато Эннеди отправлена команда специалистов для оценки нанесенного ущерба.

Представитель ООН по культуре Абделькерим Адум Бахар сказал Би-би-си, что, по его мнению, наскальные рисунки можно реставрировать.