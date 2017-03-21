Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Труды Абая издали на азербайджанском языке в Баку

21 марта 2017, 07:27

Переведена также казахская народная лиро-эпическая поэма "Кыз Жибек".


Центр казахского языка, истории и культуры в Баку издал произведения Абая Кунанбаева для читателей Азербайджана, сообщает 24.kz.

Своей целью центр, созданный в 2011 году на базе Бакинского государственного университета, ставит популяризацию казахской культуры. Недавно лингвисты и ученые центра перевели с казахского на азербайджанский язык книгу избранных произведений Абая Кунанбаева.

"В основном поэмы, большинство его популярных стихов были переведены еще в советскую эпоху. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы перевести все снова, но уже с языка-оригинала. В советское время у нас не было достаточных специалистов в этой области. Сейчас у нас специалисты, которые могут перевести непосредственно с казахского на азербайджанский. По инициативе Центра, при поддержке ТюркПА и при помощи посольства Казахстана в Азербайджане мы издали такую книгу, куда вошли произведения Абая", – рассказала директор центра Фатима Дурсунова.

Переведена также казахская народная лиро-эпическая поэма "Кыз Жибек". Автор перевода Рамиз Аскер говорит, что книга получила положительный отклик как в стране, так и в Казахстане. Книга даже вошла в личную библиотеку Президента Нурсултана Назарбаева.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...