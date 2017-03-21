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По факту драки между депутатами маслихата в ЮКО возбуждено уголовное дело

21 марта 2017, 08:07

Правоохранительные органы выясняют причины потасовки между депутатами.


В Южно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело по факту драки между двумя депутатами маслихата. Эту информацию корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердили в пресс-службе ДВД региона.

Проводится расследование по ст. 107 Уголовного кодекса «Нанесение телесных повреждений» в отношении депутатов маслихата Тюлькубасского района.

«17-18 марта поступили заявления в Тюлькубасское РОВД от двух жителей района, 1955 года рождения, в отношении друг друга. Проводится расследование, готова судмедэкспертиза», - сообщила С.Каракозова.

Два депутата Тюлькубасского района, Утепбай Маткаримов и Айтбек Менлибеков, попали в больницу после произошедшей между ними драки. Один из них поступил с сотрясением мозга, другой - с сердечным приступом. Состояние обоих - средней степени тяжести, сообщили врачи.

Ранее Утепбай Маткаримов работал заместителем акима района, а Айтбек Менлибеков - директор Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника. Правоохранительные органы выясняют причины потасовки между депутатами.


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