В Аргентине самолет не мог приземлиться из-за уснувших диспетчеров

Пилот самолета в течение восьми минут был вынужден кружить над аэропортом, пытаясь установить связь с диспетчерами, но ответа не получал.

Уснувшие авиадиспетчеры стали причиной проблем с посадкой самолета компании Austral в аэропорту города Ла-Риоха в Аргентине, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный информационный портал Opinion Austral.

Пилот самолета в течение восьми минут был вынужден кружить над аэропортом, пытаясь установить связь с диспетчерами, но ответа не получал.

Аэропорт Ла-Риохи начинает работу в семь часов утра, но по штатному расписанию, авиадиспетчеры должны находиться на своих местах раньше этого времени и быть готовыми принимать самолеты. В этот раз они не успели проснуться, из-за чего и возникла проблемная ситуация, хотя самолет прибыл немного раньше графика.

Представитель местной ассоциации авиадиспетчеров Густаво Кирога встал в конфликте на сторону аэропорта. "Если самолет с пассажирами прилетает раньше установленного срока, это проблема компании, не запрограммировавшей нормально свои полеты, эти ситуации стали общим местом, а винят всегда диспетчеров", — приводит портал Cronista заявление Кироги.

По его словам, диспетчеры не должны приходить на работу за час до прибытия первого самолета. "И они не работают по 24 часа, поэтому спать в командно-диспетчерском пункте, как говорит пилот, они не могли", — заявил Кирога.

Фото с сайта factroom.ru