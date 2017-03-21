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Совет Ассамблеи народа Казахстана поздравил соотечественников с Наурызом

21 марта 2017, 08:52

По заявлению АНК, Наурыз утверждает стремление к гармонии и взаимопониманию.


Совет Ассамблеи народа Казахстана обратился к соотечественникам с поздравлениями с Наурызом, сообщает Zakon.kz.

«Уважаемые соотечественники! Поздравляем Вас с общенародным праздником весны, равноденствия и мира - Наурыз мейрамы. Издревле Наурыз отмечался как Великий день обновления, возрождения природы и человеческого духа, день единения и взаимопомощи. Благодаря вековым традициям, отношениям доверия, солидарности, мира и согласия Наурыз мейрамы является объединяющей духовной ценностью Мәңгілік Ел», - говорится в сообщении.

«Вместе с животворящим дыханием весны Наурыз утверждает наше стремление к гармонии и взаимопониманию, дружбе и единству. Именно в этом заключается формула успеха нашей страны и нашего народа, залог наших будущих побед и свершений. Пусть свет и тепло Наурыза согревают просторы нашего дома - Страны Великой Степи. Символично, что в эти весенние дни страна вступает в решающий период укрепления и развития нашей Родины - Республики Казахстан. Сегодня все мы особенно ярко и отчетливо осознаем свою принадлежность к единой семье народа Казахстана, сопричастность к его делам и ответственность за будущее своей страны», - подчеркнули в Совете Ассамблеи.

«Дорогие земляки! Пусть наш великий и светлый праздник весны Наурыз подарит Вам радость, достаток и счастье! Пусть с теплыми и чистыми лучами весеннего солнца в каждом уголке нашей необъятной Родины воцарится гармония, а в каждой казахстанской семье крепнут узы согласия, глубокого взаимного уважения, понимания и любви! Мира и согласия Вашему дому! С праздником Наурыз мейрамы!» - пожелали гражданам Казахстана.


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