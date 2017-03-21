Иванка Трамп станет «глазами и ушами отца» в Белом доме

При этом дочь президента США Дональда Трампа не будет приведена к присяге и не займет какой-либо официальной должности

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка займет кабинет в Белом доме на правах советника главы государства и станет "глазами и ушами" отца. Об этом в понедельник рассказал американской газете Politico адвокат Иванки Джейми Горелик, передает ТАСС.

Он сообщил, что ее кабинет будет располагаться на втором этаже в западном крыле резиденции президента США. Ранее сообщалось, что 35-летняя Иванка будет консультировать отца лишь по проблемам прав женщин.

Однако теперь стало известно, что в поле ее деятельности войдет самый широкий круг вопросов. При этом дочь американского президента не будет приведена к присяге и не займет какой-либо официальной должности, ей также не будет выплачиваться жалованье президентского советника.

Горелик сообщил изданию, что растущая роль Иванки в окружении отца накладывает на нее определенные обязательства: в свете не прекращающихся скандалов она будет больше внимания уделять хранению важной информации и защите данных. По информации агентства Reuters, Иванка также получит доступ к секретным сведениям.

"Взрослый ребенок президента, который активно вовлечен в работу его администрации, - это прецедент, - приводит Politico слова Горелика. - Иванка будет добровольно соблюдать обязательства, которые накладывает пост советника президента, при этом не являясь таковой".

Издание отмечает, что политический вес Иванки растет изо дня в день. Ее муж и зять президента США Джаред Кушнер уже является старшим советником главы государства.

В прошедшую пятницу Иванка участвовала во встрече отца с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне: СМИ запомнился обмен взглядами двух женщин во время переговоров.

При этом источники в окружении дочери Трампа рассказали газете, что сама она не видит в своем сегодняшнем положении ничего необычного: Иванка занимала высокие посты в компании отца долгие годы и хорошо знает принципы работы на высоких должностях.

Фото © AP Photo/John Locher