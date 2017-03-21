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Пятеро казахстанцев вошли в список миллиардеров Forbes

21 марта 2017, 10:23

Ни один из них в первую сотню не попал.


Мировое издание Forbes опубликовало список миллиардеров планеты, в него вошли пятеро казахстанцев, передает Zakon.kz.

Самым богатым казахстанцем, согласно данным зарубежного издания, стал Булат Утемуратов. Размер его состояния не изменился - 2,3 млрд долларов. За год он упал в рейтинге, потеряв 125 позиций и оказавшись на 896 месте.

За ним следует Владимир Ким – 973 строчка рейтинга. Бизнесмен заработал 600 млн долларов за год, теперь его состояние – 2,1 млрд долларов.

Тимур и Динара Кулибаевы занимают 973 строчку, каждому принадлежит по 2,1 млрд долларов.

На 1098 месте расположился Алиджан Ибрагимов с 1,9 млрд долларов. Он поднялся в рейтинге на 100 строк, заработав 1,5 млрд долларов за год.

Напомним, в начале месяца аналогичный список самых богатых людей на планете составило издание Bloomberg.


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