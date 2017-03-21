На 14 млн тенге сократили наказание за халатность врачам в Актау

Городской суд Актау признал троих врачей виновными в халатном отношении к профессиональным обязанностям, но сократили сумму компенсации морального вреда на 14 миллионов тенге. В результате потерявшая ногу 28-летняя девушка получит не 20, а 6 миллионов тенге, сообщает региональное издание «Лада».

В суде рассмотрели апелляцию, которую подали трое врачей. Медики на предварительных слушаниях признали свою вину и согласились выплатить моральный ущерб в размере 20 миллионов тенге пострадавшей пациентке Кристине Глембовской, которая, по заключению судебно-медицинских экспертиз, лишилась ноги из-за неквалифицированных действий врачей. Но медики свое решение сами же опротестовали.

В итоге Актауский городской суд признал их виновными по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью», но освободил от ответственности на основании статьи 71 части 1 пункта 1 Уголовного Кодекса РК (Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения уголовного правонарушения истек один год после совершения уголовного проступка).

В решении суда значится следующее: «Гражданский иск потерпевшей Глембовской о взыскании морального вреда в сумме 20 миллионов тенге удовлетворить частично - в размере шести миллионов тенге в солидарном порядке».

Кристина Глембовская сообщила, что с приговором не согласна и дело для девушки вовсе не в деньгах.

- Я на эти деньги и не рассчитывала, изначально я эту сумму просто написала. И сейчас, когда ее не будет, я не сильно расстроена, но мне очень важно, чтобы врачи извинились передо мной и поступили просто, как мужчины. Также мне важно, чтобы они понесли какое-то наказание и сделали какие-то выводы, но они до сих пор не раскаялись, так как они свою вину не признают, - отметила пострадавшая.

То, что свою вину врачи так и не признали, подтвердил и адвокат одного из осужденных.

- По мнению органов уголовного преследования, суда, преступление относится к категории небольшой тяжести. Они допустили ненадлежащее лечение, в связи с чем женщина потеряла ногу. Но я защищаю врача Ескалиева. Врач Ескалиев не признал свою вину, поскольку он предпринял все меры для того, чтобы оказать качественную помощь доставленной больной. Но, к сожалению, тяжесть травм не позволила спасти ногу. Ну аналогичным образом другие подсудимые также не признали свою вину, - прокомментировал Марат Козыбагаров, адвокат Мангистауской областной коллегии адвокатов.

Напомним, судебно-медицинская и независимая экспертизы подтвердили, что ампутация ноги у Кристины Глембовской произошла из-за некачественно оказанной медицинской помощи. Девушка, потерявшая после ДТП ногу, требовала наказать врачей. Однако в суд дело не могли передать больше года. Адвокат пострадавшей Марина Каплан считала, что следствие затягивалось специально, чтобы врачи ушли от уголовной ответственности. Досудебные разбирательства по этому делу длились больше двух лет. В январе суд все-таки состоялся.

Фото с сайта lada.kz