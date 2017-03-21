Эмираты признали самой счастливой страной в арабском мире

Этот статус страна занимает уже третий год подряд.

Объединенные Арабские Эмираты, занявшие 21 позицию в мире в отчёте ООН World Happiness Report 2017, стали самой счастливой страной в арабском мире третий год подряд, передает РИА Новости.

Катар в отчёте разместился на 35 позиции, Саудовская Аравия — на 37, Кувейт — на 39 и Бахрейн — на 41.

Отчёт прокомментировал премьер и вице-президент ОАЭ, правитель Дубая Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум. "Также мы заняли первое место в мире по удовлетворенности резидентов из других стран", — написал он в своём аккаунте в Twitter.

"Согласно докладу, ОАЭ занимают первое место в мире по показателю здоровья жителей, второе место в мире по показателю удовлетворённости экономикой и четвёртое — по показателю комфорта. Также второе место в мире ОАЭ заняли по доверию в будущее экономики и четвёртое — по удовлетворённости жизненными стандартами", — отметил премьер.

Доклад был составлен по заказу ООН. С помощью подобных исследований в международной организации надеются разработать меры для улучшения уровня и качества жизни населения в разных странах мира.

При составлении рейтинга World Happiness Report учитывается шесть факторов: ВВП на душу населения; ожидаемая продолжительность жизни; социальная поддержка в сложных ситуациях; доверие к правительству; оценка людьми свободы принятия решений, касающихся их жизни; а также щедрость (оценивается с точки зрения размера пожертвований на благотворительность).

Фото © РИА Новости. Анна Чернова