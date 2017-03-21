Из Казахстана в Уфу экстрадируют преступника-коррупционера

Гражданин Узбекистана, совершивший коррупционное преступление, будет экстрадирован в Россию из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Башкортостана.

Сообщается, что в 2015 году 34-летний Хурсанд Хужаниязов, будучи пьяным, на причале «Монумент Дружбы» в Уфе предложил сотруднику полиции взятку - 1 тысячу рублей. Так он рассчитывал избежать административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Впоследствии мужчина не явился на судебное заседание по уголовному делу и уехал в Казахстан.

Кировский районный суд Уфы заочно приговорил его к 2 годам лишения свободы и штрафу в размере 30 тыс рублей за покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Мужчина был задержан за рубежом и заключен под стражу для дальнейшей экстрадиции в Россию на основании ходатайства Генеральной прокуратуры РФ, подготовленного по инициативе прокуратуры Республики Башкортостан.

В настоящее время Федеральной службе исполнения наказаний поручено организовать прием Хужаниязова и доставление его в исправительное учреждение по месту отбывания наказания.