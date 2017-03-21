Население Алматинской области достигло двух миллионов человек

Двухмиллионный житель Алматинской области родился в Енбекшыказахском районе Алматинской области, сообщает пресс-служба акима области.

Малыш родился в районном роддоме расположенного в городе Есык. Его родители Диас Шорманов и Жаркынай Еменакынова работают в сфере образования. Со знаменательным событием не только для молодой семьи, но и всего региона Шормановых поздравил аким Алматинской области Амандык Баталов.

«Я поздравляю Вас с рождением сына. Он особенный для всех нас. Так как официально является двухмиллионным жителем Алматинской области. Пусть малыш растет здоровым и умным. Желаю Вашей семье всего самого наилучшего, светлого и прекрасного», - отметил Амандык Баталов.

В свою очередь, глава семьи Диас Шорманов подчеркнул, что они долго не могли выбрать имя для новорожденного. Бабушка малыша предложила собравшимся назвать сына Нурсултан, так как на открытии родильного дома, в котором он родился, присутствовал Глава государства Нурсултан Назарбаев.

– Нурсултан Абишевич Назарбаев – наш Лидер нации, Глава государства. Пусть наш двухмиллионный житель области вырастет таким же крепким, сильным и целеустремленным человеком, который поведет за собой страну. Государство будет и дальше поддерживать людей, которые приняли решение стать родителями. Двухмиллионному жителю нашей области, нашему особому малышу мы делаем особенный подарок – квартиру в городе Есык. Это хорошая новость для всех жителей области, которая влияет на повышение демографической безопасности страны и увеличение населения нашего любимого края, – сказал Амандык Баталов.

Как подчеркнули в управлении здравоохранения Алматинской области, ежедневно в Енбекшыказахском районе рождаются в среднем от 15 до 18 новорожденных. Поэтому показателю регион в лидирующих позициях по области. Всего с открытия родильного дома городе Есык в 2014 году в учреждении появились на свет 45 650 младенцев.



