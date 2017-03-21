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В Казахстан из России три раза пытались провезти контрабандную колбасу

21 марта 2017, 14:50

Инспекторы пресекли попытки крупной контрабанды.


На автотрассе в Алтайском крае инспекторы управления Россельхознадзора пресекли незаконную перевозку 962 кг колбасных изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Этот груз в разные дни пытались трижды вывезти из Российской Федерации в Казахстан», - говорится в сообщении.

На указанную партию груза у владельца отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза, подтверждающий безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении и благополучие территории, с которой он выходит. Принято решение о недопущении вывоза продукции. Нарушитель привлечен к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


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