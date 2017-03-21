Прокурор Жамбылской области порадовал волонтеров из Тараза

Волонтеры Тараза на праздники Наурыз провели акцию «Добро на Наурыз», целью которой являлось оказание помощи малоимущим гражданам.

Акцию организовывали через социальную сеть Facebook, неравнодушные граждане собирали, продукты питания, одежду, бытовую химию и другие необходимые вещи.

По заранее подготовленному списку 19 марта волонтеры проехались по домам нуждающихся и раздали собранные вещи, продукты, что стало праздником для многих семей, особенно радость не скрывали дети.

«Спасибо всем, кто остался неравнодушен к нашей акции. Столько эмоции, столько радости в глазах людей мы сегодня увидели. Это побуждает нас не останавливаться на этом и дальше продолжать наше доброе дело. Замечательно, что у нас в городе так много неравнодушных граждан. Люди готовы бескорыстно поделится с другими необходимым. Все-таки не зря говорят, что Тараз - один из самых гостеприимных городов в стране, где много добрых людей» , - выразили благодарность в Facebook участники акции.

«Но что нас больше всего порадовало - это участие в акции прокурора области Ерната Сыбанкулова, который также активно принял участие в акции. Отрадно, что прокуроры вне работы тоже проявляют свою гражданскую активность. Хотя, конечно, он и не просил афишировать свое участие, нам захотелось это отметить, все-таки добрые дела не должны скрываться. Прокуроры привезли в помощь семьям продукты, бытовую химию. Проехав совместно с волонтерами по подопечным семьям и посмотрев на условия проживания некоторых из них, было принято решение о покупке абсолютно новой одежды и обуви для детей. Порадовало нас и то, что представители надзорного органа обещали помочь разобраться с некоторыми проблемами, с которыми столкнулись многодетные мамочки».

«От имени «Волонтеров Тараза» выражаем огромную благодарность всем, кто откликнулся и принял участие в акции, надеемся, что вместе с Вами мы и дальше продолжим творить добро в нашем любимом Таразе», - написали волонтёры.



