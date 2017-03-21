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В Афганистане ликвидировали полевого командира "Аль-Каиды" - СМИ

21 марта 2017, 12:31

Американский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю, двигавшемуся по шоссе в приграничном с Пакистаном районе


Американский беспилотный летательный аппарат нанес в понедельник ракетный удар по автомобилю с террористами на востоке Афганистана. Как сообщает во вторник газета Doon, в результате уничтожены четыре вооруженных экстремиста, в том числе один из полевых командиров "Аль-Каиды", передает ТАСС.

По имеющейся информации, беспилотник выпустил две ракеты по легковой автомашине, двигавшейся по шоссе в приграничном с Пакистаном районе афганской провинции Пактика.

Два ликвидированных боевика опознаны. Одним из них оказался Кари Ясин, также известный как Устад Аслам, который являлся одним из влиятельных полевых командиров террористической группировки "Аль-Каида на Индийском субконтиненте". В пакистанской провинции Пенджаб, выходцем из которой он был, за голову террориста назначена награда в 5 млн пакистанских рупий ($50 тыс.). Кари Ясин подозревался в организации ряда резонансных террористических атак, в том числе неудавшегося покушения на президента Первеза Мушаррафа и нападения на штаб-квартиру пакистанской армии в Равалпинди.

Еще один ликвидированный боевик, уточняет издание, опознан как Амин Шах Махсуд из "Движения талибов Пакистана". Он был инструктором, готовившим террористов-смертников для этой группировки.


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