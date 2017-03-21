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СМИ: Брэд Питт после развода постоянно грустит и создаёт скульптуру

21 марта 2017, 12:38

Голливудский актёр запирается в художественной студии в Лос-Анджелесе, где проводит целые ночи.


Брэд Питт работает над скульптурой под руководством своего друга, британского художника Томаса Хусего, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

53-летний актёр тратит до 15 часов в день на работу, во время которой он нередко слушает грустные песни.

Анжелина же недавно вернулась в Лос-Анджелес после того, как ездила с детьми в Европу. Она также выступала с речью во время церемонии в Женеве, посвящённой специальному посланнику ООН в Ираке Сержиу Виейра ди Меллу, который умер в 2003 году в Багдаде.

Актриса также недавно побывала с детьми в Камбодже на премьере своего нового фильма "Сначала они убили моего отца".

Фото: Daily Mail


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