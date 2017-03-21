Геннадию Головкину посвятили рэп на казахском языке
21 марта 2017, 13:33
Исполнил композицию Куаныш Назаров.
Казахстанский исполнитель Куаныш Назаров посвятил рэп на казахском языке чемпиону по боксу Геннадию Головкину, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в описании видеоролика с рэпом, «Для нас Геннадий Головкин - национальный GGGерой. Обычный парень из Майкудука пробился сам, своими стараниями и трудом. Последний бой вдохновил на песню. Посвящаем ее лучшему боксеру!».
Напомним, 19 марта казахстанский боксер одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом.
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